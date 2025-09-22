PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Kurzzeitiger Stromausfall+++

Bad Schwalbach (ots)

Sonntag, 21.09.2025, 21:00 Uhr,

Rheingau-Taunus-Kreis, Eltville, Erbach, Walluf, Schlangenbad

(am) Aufgrund eines Kurzschlusses im Umspannwerk in Eltville kam es am Sonntagabend zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Bisher ist bekannt, dass die Stadt Eltville und der Ortsteil Erbach, sowie die Gemeinden Walluf und Schlangenbad betroffen waren. Nach wenigen Sekunden war die Stromversorgung wieder hergestellt. Laut Angaben des Energieversorgers war vermutlich ein Marder für den Kurzschluss verantwortlich. Die Höhe des Schadens im Umspannwerk ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 14:13

    POL-RTK: Schockanrufer erbeuten Bargeld und Münzen +++ Fahrzeug zerkratzt +++ Unfallflucht

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Schockanrufer erbeuten Bargeld und Münzen, Idstein, Donnerstag, 18.09.2025, 01:00 Uhr (fp)Schockanrufer haben zwischen Mittwoch und Donnerstag Bargeld sowie Goldmünzen erbeutet. Am Mittwochabend erhielt eine Frau aus Altendiez den betrügerischen Anruf, in dem eine weinerliche Frauenstimme angab, angeblich einen schweren Unfall verursacht zu ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:30

    POL-RTK: +++ Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen +++

    Bad Schwalbach (ots) - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Taunusstein-Orlen, Landesstraße 3470, Mittwoch, 17.09.2025, 14:23 Uhr (ro)Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, bei dem eine Fahrerin am Mittwochnachmittag im Bereich Taunusstein-Orlen von der Fahrbahn abkam. Die 18-Jährige war in einem schwarzen Opel auf der Landesstraße 3470 von Wehen in Richtung Orlen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren