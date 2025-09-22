PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Kurzzeitiger Stromausfall+++

Bad Schwalbach (ots)

Sonntag, 21.09.2025, 21:00 Uhr,

Rheingau-Taunus-Kreis, Eltville, Erbach, Walluf, Schlangenbad

(am) Aufgrund eines Kurzschlusses im Umspannwerk in Eltville kam es am Sonntagabend zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Bisher ist bekannt, dass die Stadt Eltville und der Ortsteil Erbach, sowie die Gemeinden Walluf und Schlangenbad betroffen waren. Nach wenigen Sekunden war die Stromversorgung wieder hergestellt. Laut Angaben des Energieversorgers war vermutlich ein Marder für den Kurzschluss verantwortlich. Die Höhe des Schadens im Umspannwerk ist nicht bekannt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell