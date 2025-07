Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag (21./22.07.2025) in ein Einfamilienhaus im Leopold-Zunz-Weg ein. Eine Bewohnerin überraschte einen der Täter gegen 1:15 Uhr. Als sie um Hilfe rufen wollte, hielt der maskierte, ganz schwarz gekleidete Mann ihr kurz den Mund zu. Dann floh er zusammen mit einem zweiten Täter durch ein Fenster. Die Unbekannten erbeuteten Goldschmuck in vierstelligem Wert. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

