POL-DA: Kelsterbach: Mit 2,47 Promille unterwegs und Unfall verursacht - Vorläufige Festnahme eines 49-Jährigen

Kelsterbach (ots)

Am Samstagnachmittag (27.9.) gegen 14 Uhr verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall im Langen Kornweg und muss sich jetzt in einem Verfahren verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto auf einem Supermarkt Parkplatz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs merken. Die alarmierte Polizei suchte daraufhin die Wohnanschrift des Halters auf. Dort trafen die Polizeibeamten sowohl auf das betreffende Fahrzeug als auch auf den Fahrer.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

