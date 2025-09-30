Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche wird sexuell belästigt

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Drei Männer haben am vergangenen frühen Samstagabend am Rande der Innenstadt von Bad Oeynhausen eine Jugendliche sexuell belästigt. Aufmerksame Zeugen vertrieben die Täter.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging die 15-Jährige gegen 19:30 Uhr entlang des Bahnhofs in Richtung der Unterführung zum Sielpark. Drei Männer im geschätzten Alter von 16 bis 22 Jahre folgten ihr daraufhin. In der Unterführung näherten sie sich dem Opfer und begrapschten es. Trotz Gegenwehr und lauter Hilfeschreie ließen sie Täter zunächst nicht von ihr ab. Erst ein zufällig hinzukommendes Pärchen konnten die Jugendliche aus ihrer misslichen Lage befreien. Das Trio flüchtete zu Fuß in Richtung Sielpark. Sie waren zwischen 170 bis 180 Zentimeter groß und hatten dunkle Haare. Sie trugen blaue weitgeschnittene Jeans sowie schwarze Jacken und schwarze Sneaker.

Unter den Eindruck der Geschehnisse wurde leider verpasst, untereinander die Personalien auszutauschen. Daher bittet die Polizei die Helfer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell