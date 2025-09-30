PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Time to Talk - Die Polizei lädt zum Sicherheitsgespräch

Rahden (ots)

(TB) "Time to Talk", unter diesem Slogan veranstaltet die Kreispolizeibehörde des Mühlenkreises zum zweiten Mal einen Bürgerdialog. Gastgeber der Veranstaltung am Dienstag, den 7. Oktober 2025 ist die Stadt Rahden. Landrat Ali Dogan, der Allgemeine Vertreter der Stadt Rahden, Dieter Drunagel sowie Polizeidirektorin Andrea Rosenboom laden um 18:00 Uhr in den Saal des Bahnhofs Rahden in der Eisenbahnstraße ein. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Das Thema Sicherheit und Ordnung wird durch eigenes Erleben, Berichte in der lokalen Presse und in den sozialen Medien regelmäßig in das Bewusstsein der Bürger gerückt. Egal, ob es um den E-Scooterfahrer, feiernde Personengruppen und damit verbundenen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Verunreinigungen geht - vieles wird als besonders störend wahrgenommen und prägt das subjektive Empfinden. Die objektiv messbare Sicherheitslage zeichnet jedoch ein oftmals anderes Bild. Selbstverständlich nimmt die Polizei dieses Sicherheitsempfinden sehr ernst und hat den Fokus der polizeilichen Maßnahmen auf die Sicherheit im öffentlichen Bereich ausgerichtet. Aber werden diese vielfältigen Maßnahmen von der Bevölkerung des Mühlenkreises auch so wahrgenommen. Wo drückt der Schuh vor Ort? Was können die Sicherheitsbehörden unter-nehmen?

Auf Initiative von Landrat Ali Dogan geht die Kreispolizeibehörde mit dem Format "Time to Talk - Die Polizei lädt zum Sicherheitsgespräch" neue Wege. Wir möchten in entspannter Atmosphäre mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Stellen Sie uns ihre Fragen, sagen Sie uns, was sie bewegt, geben Sie uns Hinweise. Es können und dürfen alle Themen rund um die Sicherheit angesprochen werden. Wir möchten das gegenseitige Verständnis und Vertrauen stärken.

