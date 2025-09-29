Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto-Fahrerin kollidiert mit Krad

Minden (ots)

(TB) In der Nordstadt kollidierte am Freitagabend eine Auto-Fahrerin beim Abbiegen mit einem Krad. Der Biker zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Eine Mindenerin befuhr gegen 20:20 Uhr mit ihrem Seat den Bierpohlweg stadteinwärts. In Höhe der Schwerinstraße wollte sie in diese nach links abbiegen. Hierbei kollidierte die 40-Jährige mit ihrem Wagen mit einem entgegenkommenden Krad. Der 16-jährige Fahrer wurde infolge des Zusammenstoßes von seinem Zweirad geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der Mindener mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt.

