POL-MI: Rückwärts aus Hofeinfahrt - Autofahrer leicht verletzt

Lübbecke (ots)

(DM) Im Ortsteil Gehlenbeck kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, als eine Autofahrerin von einer Hofeinfahrt fahren wollte.

Ein Lübbecker (47) befuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Wagen den Heekeweg in einer Tempo-30-Zone, als zeitgleich eine 44-jährige Hillerin mit ihrem Opel rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn fuhr. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der Ford des Mannes wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auch am Opel entstand höherer Sachschaden.

Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

