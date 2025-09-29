Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer verunfallt unter Drogeneinfluss

Petershagen (ots)

(DM) Auf der L770 kam es in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde.

Der 35-jährige Mann befuhr gegen 03:10 Uhr mit seinem Auto die Landstraße in Fahrtrichtung Petershagen. Zwischen der Rahdener Straße und der L771 kam der Hiller mit seinem Citroën aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Wagen zunächst in eine Böschung und stieß dann frontal gegen einen Zaunpfahl. Der Citroën endete als Totalschaden und musste anschließend abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Ordnungshüter. Der Beschuldigte wurde zur Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

