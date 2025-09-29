PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer verunfallt unter Drogeneinfluss

Petershagen (ots)

(DM) Auf der L770 kam es in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde.

Der 35-jährige Mann befuhr gegen 03:10 Uhr mit seinem Auto die Landstraße in Fahrtrichtung Petershagen. Zwischen der Rahdener Straße und der L771 kam der Hiller mit seinem Citroën aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Wagen zunächst in eine Böschung und stieß dann frontal gegen einen Zaunpfahl. Der Citroën endete als Totalschaden und musste anschließend abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Ordnungshüter. Der Beschuldigte wurde zur Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 14:57

    POL-MI: Einbrecher auf der Flucht festgenommen

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Mindestens zwei Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in die Halle eines Unternehmens in Eidinghausen ein. Einsatzkräfte der Polizei konnten zwei Tatverdächtige festnehmen. Zunächst wurde die Polizei gegen 00:30 Uhr über einen versuchten Einbruch in eine Firma im Osterweg in Kenntnis gesetzt. Warum die Tat im Versuchsstadium abgebrochen wurde, konnte nicht gesichert festgestellt werden. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:58

    POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder in den Herbstferien

    Minden-Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots) - (TB) In den kommenden Herbstferien bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde jeweils einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 10 Jahren an. Der Kurs für die Jungen findet am Dienstag, 21.10.2025 von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf der Polizeiwache in der Blücherstraße 4 in Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren