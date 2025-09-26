PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Junger Fahrer verliert Kontrolle über Pkw

Petershagen (ots)

(DM) Im Ortsteil Frille kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Autofahrer leicht verletzt wurde.

Ein 18-jähriger Petershäger befuhr gegen 05:30 Uhr im Dunkel der frühen Morgenstunden mit seinem Auto den Tinnenweg in Fahrtrichtung B482. Kurz vor der Einmündung Heckenweg geriet sein roter Nissan aus bislang ungeklärter Ursache nach links gegen den Kantstein eines Gehwegs. Der junge Mann verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw, prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault und kam dort zum Stehen.

Da sich die Fahrertür des Nissans nicht mehr öffnen ließ, musste die Feuerwehr den jungen Mann aus dem Fahrzeug befreien. Im Anschluss brachte ihn ein Rettungswagen leicht verletzt zur weiteren Behandlung in das Johannes-Wesling-Klinikum Minden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

