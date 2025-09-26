Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Mindestens zwei Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in die Halle eines Unternehmens in Eidinghausen ein. Einsatzkräfte der Polizei konnten zwei Tatverdächtige festnehmen.

Zunächst wurde die Polizei gegen 00:30 Uhr über einen versuchten Einbruch in eine Firma im Osterweg in Kenntnis gesetzt. Warum die Tat im Versuchsstadium abgebrochen wurde, konnte nicht gesichert festgestellt werden. Rund anderthalb Stunden später ging ein weiterer Notruf auf der Leitstelle ein.

Die kurze Zeit später eintreffenden Streifenwagenbesatzungen trafen auf dem Firmengelände auf ein bereits mit Diebesgut beladenen Volkswagen. Zudem konnten die Beamten im Nahbereich eine Person feststellen. Im Rahmen einer fußläufigen Verfolgung konnte auf einem Nachbargrundstück ein 38-Jähriger aufgegriffen und festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Fahndung ergriffen die Polizisten im Garten eines weiteren Anwesens einen hinter Sträuchern versteckten 16-Jährigen. Er sowie sein Komplize gaben Gelsenkirchen als ihren Aufenthaltsort an.

Bei der Sichtung des von den Einbrechern genutzten VW Caddy konnten mehrere auf der Ladefläche verstaute Rollen mit Kupferkabeln gesichert werden. Die Überprüfung des Fahrzeugs in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass der Wagen sowie die Kennzeichen jeweils als gestohlen verzeichnet waren. Beides sowie die Mobiltelefone der Einbrecher stellten die Beamten sicher. Anschließend wurden die Tatverdächtigen dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt. Nach den Vernehmungen sowie den erkennungsdienstlichen Maßnahmen mussten die beiden in den Nachmittagsstunden des Donnerstags mangels Haftantrag wieder aus der polizeilichen Obhut entlassen werden.

