Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder in den Herbstferien

Minden-Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots)

(TB) In den kommenden Herbstferien bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde jeweils einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 10 Jahren an.

Der Kurs für die Jungen findet am Dienstag, 21.10.2025 von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf der Polizeiwache in der Blücherstraße 4 in Bad Oeynhausen statt. Die Mädchen können am Samstag, 25.10.2025 von 09:00 bis 14:00 Uhr ebenfalls auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen trainieren.

Das Training wird von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt. Begleitet wird der Kurs durch das zuständige Fachkommissariat der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Anmeldungen für den Kurs sind ab sofort unter der E-Mail birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich. Die Kosten betragen 25,- Euro pro Person.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

