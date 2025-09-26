Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder in den Herbstferien

Minden-Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots)

(TB) In den kommenden Herbstferien bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde jeweils einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 10 Jahren an.

Der Kurs für die Jungen findet am Dienstag, 21.10.2025 von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf der Polizeiwache in der Blücherstraße 4 in Bad Oeynhausen statt. Die Mädchen können am Samstag, 25.10.2025 von 09:00 bis 14:00 Uhr ebenfalls auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen trainieren.

Das Training wird von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt. Begleitet wird der Kurs durch das zuständige Fachkommissariat der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Anmeldungen für den Kurs sind ab sofort unter der E-Mail birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich. Die Kosten betragen 25,- Euro pro Person.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell