POL-ME: Entwichener Straftäter gefasst - 2506102

Velbert (ots)

Ein aus der forensischen Klinik in Köln-Porz entwichener Straftäter wurde am Montag, 23. Juni 2025, in Velbert gefasst. Kölner Zivilfahnder trafen den 38-Jährigen, von dem nach Einschätzung der Polizei keine Fremdgefährdung ausgeht, nach einem Zeugenhinweis am Froweinplatz an. Der Gesuchte ließ sich ohne Widerstand in die LVR-Klinik zurückbringen.

Der Mann befindet sich im sogenannten Maßregelvollzug und war am 16. Juni auf einem begleiteten Freigang weggelaufen. Seitdem war er flüchtig. Die Polizei Köln hatte dazu eine eigene Pressemitteilung mit einem Fahndungsaufruf veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6057409

