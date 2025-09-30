Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer bei Abbiegevorgang verletzt

Hüllhorst (ots)

(DM) Ein missglücktes Abbiegemanöver hat am Montagnachmittag in Hüllhorst-Oberbauerschaft zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Ein Hüllhorster (32) befuhr gegen 14:45 Uhr mit seinem Motorrad die Alte Straße in Richtung Hüllhorst. Zur gleichen Zeit näherte sich ein junger Mann aus Stade mit seinem Volkswagen aus der Gegenrichtung. Als der 18-jährige nach links in den Hongsener Weg abbiegen wollte, prallte sein Wagen mit der entgegenkommenden Suzuki zusammen.

Der Biker stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Bei beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden.

