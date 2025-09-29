POL-MI: Einbruch in Kiosk
Bad Oeynhausen (ots)
(TB) Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in einen Kiosk in der Portastraße ein. Hierbei erbeuteten sie Zigaretten.
Gegen kurz vor drei Uhr verschafften sich vermutlich zwei Täter gewaltsam Zugang zum Kiosk. Im Inneren des Geschäfts rafften sie Zigaretten zusammen. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Kiosk einige Zeit später wiederholt ausgesucht und weitere Zigaretten entwendet.
Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.
