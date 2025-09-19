PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahndungsrücknahme nach einer 69-Jährigen, männlichen, vermissten Person aus Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Das Mitfahndungsersuchen nach dem 69-Jährigen vermissten Mann aus Oberursel vom 18.09.2025 wird zurückgenommen. Der Herr konnte wohlbehalten aufgefunden und zurückgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 14:11

    POL-HG: Auto gestohlen +++ Diebstahl aus PKW

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Auto gestohlen, Königstein im Taunus, Kuckucksweg, Mittwoch, 17.09.2025, 23:12 Uhr - Donnerstag, 18.09.2025, 09:15 Uhr (fp)In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte einen grauen Jeep Grand Cherokee aus dem Kuckucksweg in Scheidhain. Die Täter näherten sich zwischen Mittwoch, 23:10 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr dem Fahrzeug. Wie es ihnen gelang, den Jeep, an dem zuletzt die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:22

    POL-HG: Auto geklaut +++ Einbruch in Baustellencontainer

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Auto geklaut, Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße, Sonntag, 14.09.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 17:00 Uhr (fp)Unbekannte haben zwischen Sonntag- und Dienstagabend in Bad Homburg einen blauen Mazda 3 entwendet. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "HG-SW 191" angebracht. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug, welches in der Heuchelheimer Straße geparkt ...

    mehr
