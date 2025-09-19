PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Fahndungsrücknahme nach einer 69-Jährigen, männlichen, vermissten Person aus Oberursel
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Das Mitfahndungsersuchen nach dem 69-Jährigen vermissten Mann aus Oberursel vom 18.09.2025 wird zurückgenommen. Der Herr konnte wohlbehalten aufgefunden und zurückgeführt werden.
