PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruch +++ E-Scooter geklaut +++ PKW beschädigt +++ Fahrradfahrer bei Unfall verletzt +++ Unfall mit U-Bahn

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Bad Homburg v. d. Höhe, Landgrafenstraße, Mittwoch, 17.09.2025, 10:40 Uhr bis 16:05 Uhr

(fp)Unbekannte drangen im Laufe des Mittwochs in eine Wohnung in der Landgrafenstraße in Bad Homburg ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Nachdem die Täter sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zugang zu den Räumen verschafften, durchwühlten sie diese und nahmen diversen Schmuck und Bargeld an sich. Hiernach ergriffen sie unerkannt die Flucht. Hinweise zu den Unbekannten sind nicht vorhanden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. E-Scooter geklaut,

Bad Homburg v. d.v Höhe, Schöne Aussicht, Mittwoch, 17.09.2025, 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(fp)Ein E-Scooter der Marke "RCB" wurde am Mittwochmittag in Bad Homburg entwendet. Das Fahrzeug, an dem zuletzt das Kennzeichen "063WVB" angebracht war, wurde durch seine Besitzerin in der Straße "Schöne Aussicht" abgestellt und dort zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr geklaut.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. PKW beschädigt,

Königstein im Taunus, An den Geierwiesen, Dienstag 16.09.2025, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 17.09.2025, 07:45 Uhr

(fp)In der Nacht zu Mittwoch wurde ein PKW in Königstein stark beschädigt. Unbekannte schlugen mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine der hinteren Scheiben des PKW ein und öffneten diesen im Anschluss. Hierauf beschädigten sie noch die Frontscheibe des Autos. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Fahrradfahrer bei Unfall verletzt,

Friedrichsdorf, Färberstraße, Mittwoch, 17.09.2025, 14:10 Uhr

(fp)Ein Fahrradfahrer wurde am Mittwochmittag in Friedrichsdorf bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt. Ein 75-Jähriger Autofahrer übersah nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen im Kreisverkehr von der Chesamer Straße in die Färberstraße den auf dem Fahrradstreifen fahrenden 7-jährigen Jungen, welcher nicht mehr bremsen konnte, mit dem PKW kollidierte und zu Fall kam. Aufgrund der Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

5. Unfall mit U-Bahn,

Oberursel, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 17.09.2025, 17:20 Uhr

(fp)Ein Fußgänger wurde bei einem Zusammenstoß mit einer U-Bahn am Mittwochabend in Oberursel schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Fußgänger die herannahende Bahn beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnüberganges und kollidierte mit dieser. Der Mann, welcher durch den Zusammenstoß Verletzungen erlitt, wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell