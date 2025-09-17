PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auto geklaut +++ Einbruch in Baustellencontainer

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auto geklaut,

Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße, Sonntag, 14.09.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 17:00 Uhr

(fp)Unbekannte haben zwischen Sonntag- und Dienstagabend in Bad Homburg einen blauen Mazda 3 entwendet. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "HG-SW 191" angebracht. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug, welches in der Heuchelheimer Straße geparkt war, zu entwenden, ist derzeit noch unklar. Aufgrund der Spurenlage am Tatort geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Öffnen des Fahrzeugs sogenannte Funkwellenverlängerer benutzt haben könnten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignet sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Baustellencontainer,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Weidenring, Montag, 15.09.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 07:00 Uhr

(fp)In der Nacht zu Dienstag ereignete sich ein Einbruch in einen Baustellencontainer in Bad Homburg. Die Unbekannten, welche es offensichtlich auf Werkzeug abgesehen hatten, entfernten das Vorhängeschloss des Containers auf dem Gelände der Straße "Am Weidenring" und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

