POL-HG: Körperverletzung mit Messer +++ Trickdieb erbeutet Schmuck

1. Körperverletzung mit Messer,

Steinbach, Siemensstraße, Montag, 15.09.2025, 09:30 Uhr

(fp)Eine Auseinandersetzung in der Steinbacher Siemensstraße endete für einen 31-jährigen am Montagmorgen mit einem Messerstich in dessen Oberarm. Zuvor geriet er mit einem 17-Jährigen Steinbacher in Streit, welcher im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung plötzlich ein Messer aus seinem Rucksack zog und mit diesem in den Arm seines Streitpartners stach. Der Tatverdächtige konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der 31-Jährige wurde aufgrund der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

2. Trickdieb erbeutet Schmuck,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gymnasiumstraße, Montag, 15.09.2025, 10:40 Uhr

(fp)Ein falscher Handwerker erbeutet am Montagmorgen in der Gymnasiumstraße in Bad Homburg Schmuck. Der Mann verschaffte sich unter der Legende, er müsse die Rauchmelder prüfen, Zutritt zur Wohnung. Nachdem er unter der Angabe, er müsse eine Leiter holen, die Wohnung verlassen hatte, stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass der Unbekannte diversen Schmuck entwendet hatte. Der angebliche Handwerker wird als ca. 55 Jahre alt und etwa 175cm groß beschrieben. Er soll "osteuropäischen" Phänotyps sein und einen gebräunten Teint haben. Bekleidet sei er mit einer beigen Regenjacke und einer dunklen Hose gewesen sein. Er habe braune Haare und Deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

