PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auto gestohlen +++ Diebstahl aus PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auto gestohlen,

Königstein im Taunus, Kuckucksweg, Mittwoch, 17.09.2025, 23:12 Uhr - Donnerstag, 18.09.2025, 09:15 Uhr

(fp)In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte einen grauen Jeep Grand Cherokee aus dem Kuckucksweg in Scheidhain. Die Täter näherten sich zwischen Mittwoch, 23:10 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr dem Fahrzeug. Wie es ihnen gelang, den Jeep, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-R 30" angebracht waren, zu entwenden, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Diebstahl aus PKW,

Bad Homburg v. d. Höhe, Oberste Gärten, Freitag, 12.09.2025, 23:30 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 05:00 Uhr

(fp)In der Nacht zu Samstag, 13.09.2025, entwendeten Unbekannte Bargeld aus einem Fahrzeug in Bad Homburg. Zunächst schlugen die Unbekannten die Seitenscheiben des Fahrzeuges, welches in einer Tiefgarage in der Straße "Oberste Gärten" geparkt war, ein. Hierauf entwendeten sie Bargeld aus dem Inneren des Fahrzeuges. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:22

    POL-HG: Auto geklaut +++ Einbruch in Baustellencontainer

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Auto geklaut, Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße, Sonntag, 14.09.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 17:00 Uhr (fp)Unbekannte haben zwischen Sonntag- und Dienstagabend in Bad Homburg einen blauen Mazda 3 entwendet. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "HG-SW 191" angebracht. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug, welches in der Heuchelheimer Straße geparkt ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:38

    POL-HG: Körperverletzung mit Messer +++ Trickdieb erbeutet Schmuck

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Körperverletzung mit Messer, Steinbach, Siemensstraße, Montag, 15.09.2025, 09:30 Uhr (fp)Eine Auseinandersetzung in der Steinbacher Siemensstraße endete für einen 31-jährigen am Montagmorgen mit einem Messerstich in dessen Oberarm. Zuvor geriet er mit einem 17-Jährigen Steinbacher in Streit, welcher im Verlauf der zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren