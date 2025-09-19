PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auto gestohlen +++ Diebstahl aus PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auto gestohlen,

Königstein im Taunus, Kuckucksweg, Mittwoch, 17.09.2025, 23:12 Uhr - Donnerstag, 18.09.2025, 09:15 Uhr

(fp)In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte einen grauen Jeep Grand Cherokee aus dem Kuckucksweg in Scheidhain. Die Täter näherten sich zwischen Mittwoch, 23:10 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr dem Fahrzeug. Wie es ihnen gelang, den Jeep, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-R 30" angebracht waren, zu entwenden, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Diebstahl aus PKW,

Bad Homburg v. d. Höhe, Oberste Gärten, Freitag, 12.09.2025, 23:30 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 05:00 Uhr

(fp)In der Nacht zu Samstag, 13.09.2025, entwendeten Unbekannte Bargeld aus einem Fahrzeug in Bad Homburg. Zunächst schlugen die Unbekannten die Seitenscheiben des Fahrzeuges, welches in einer Tiefgarage in der Straße "Oberste Gärten" geparkt war, ein. Hierauf entwendeten sie Bargeld aus dem Inneren des Fahrzeuges. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell