Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kracht gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) In Wulferdingsen ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Gegen 14 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto die Wulferdingsener Straße in Fahrtrichtung Bergkirchener Straße. Nachdem die Bad Oeynhausenerin die Einmündung zur Kroppeloher Straße passiert hatte, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Volvo prallte zunächst gegen einen Leitpfosten und anschließend gegen einen Baum, bevor er zum Stehen kam.

Die Fahrerin wurde vor Ort in einem Rettungswagen versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus in Bad Oeynhausen gebracht. Ihr Pkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch der Baum sowie der Leitpfosten nahmen Schaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wulferdingsener Straße in Höhe der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

