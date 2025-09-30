PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kracht gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) In Wulferdingsen ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Gegen 14 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto die Wulferdingsener Straße in Fahrtrichtung Bergkirchener Straße. Nachdem die Bad Oeynhausenerin die Einmündung zur Kroppeloher Straße passiert hatte, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Volvo prallte zunächst gegen einen Leitpfosten und anschließend gegen einen Baum, bevor er zum Stehen kam.

Die Fahrerin wurde vor Ort in einem Rettungswagen versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus in Bad Oeynhausen gebracht. Ihr Pkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch der Baum sowie der Leitpfosten nahmen Schaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wulferdingsener Straße in Höhe der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

  • 30.09.2025 – 12:04

    POL-MI: Time to Talk - Die Polizei lädt zum Sicherheitsgespräch

    Rahden (ots) - (TB) "Time to Talk", unter diesem Slogan veranstaltet die Kreispolizeibehörde des Mühlenkreises zum zweiten Mal einen Bürgerdialog. Gastgeber der Veranstaltung am Dienstag, den 7. Oktober 2025 ist die Stadt Rahden. Landrat Ali Dogan, der Allgemeine Vertreter der Stadt Rahden, Dieter Drunagel sowie Polizeidirektorin Andrea Rosenboom laden um 18:00 Uhr in den Saal des Bahnhofs Rahden in der ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:27

    POL-MI: Einbruch in Kiosk

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in einen Kiosk in der Portastraße ein. Hierbei erbeuteten sie Zigaretten. Gegen kurz vor drei Uhr verschafften sich vermutlich zwei Täter gewaltsam Zugang zum Kiosk. Im Inneren des Geschäfts rafften sie Zigaretten zusammen. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Kiosk einige Zeit später wiederholt ausgesucht und weitere Zigaretten ...

    mehr
