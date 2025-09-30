Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall auf dem Fußgängerüberweg

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

(TB) Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs kam es am Montagabend zu einer Kollision zwischen einer Auto-Fahrerin sowie einem Fußgänger. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Eine Opel-Fahrerin (88) befuhr gegen 19:15 Uhr mit ihrem Corsa die Straße Niederwall in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Bei starkem Regen näherte sie sich mit ihrem Fahrzeug einem Fußgängerüberweg. Zeugenaussagen zufolge lief zeitgleich der dunkel gekleidete Lübbecker unvermittelt auf die Fahrbahn. Dadurch kam es zu Kollision, bei der sich der 27-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der Verletzte mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell