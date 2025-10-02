PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz verletzt

Preußisch Oldendorf (ots)

(DM) Auf einem Supermarktparkplatz in Preußisch Oldendorf kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:00 Uhr Mann (52) aus Melle mit seinem weißen Dacia den Parkplatz an der Marktstraße. Zeitgleich war dort eine 16-jährige Preußisch Oldendorferin mit ihrem E-Scooter unterwegs. Im Verlauf der Fahrt kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Die Teenagerin stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte sie anschließend ins Krankenhaus Lübbecke. Dort wurde sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Unstimmigkeiten am Versicherungskennzeichen des E-Scooters. Da Zweifel an der Echtheit bestanden, stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

