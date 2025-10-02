Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Arbeitsunfall: Jugendlicher wird unter Radlader eingeklemmt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bei einem Arbeitsunfall an den Sielterrassen hat sich am Donnerstagmorgen ein 16 Jahre alter Jugendlicher offenbar lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen hatte sich der 16-Jährige als Angehöriger einer Fachfirma gegen 8 Uhr am Steuer eines Radladers befunden. Bei der Fahrt auf einem vom Parkplatz der Sielterrassen abgehenden Erdweg, rutschte der Radlader einen neben dem Weg verlaufenden kleinen Abhang hinab und kippte auf die Seite. Dabei wurde der Jugendliche eingeklemmt.

Alarmierte Rettungskräfte befreiten den 16-Jährigen und brachten ihn in das Mindener Klinikum. Eine Lebensgefahr konnte durch das Notarzt-Team zunächst nicht ausgeschlossen werden. Zwischenzeitlich hatten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber angefordert, der im Nahbereich landete. Zusätzlich setzten die Leitstellenbeamten das Amt für Arbeitsschutz über den Sachverhalt in Kenntnis.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell