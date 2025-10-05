Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer erleidet bei Kollision mit PKW schwere Verletzung

Minden (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-jährige PKW-Fahrer gegen 19.45 Uhr mit seinem Dacia die Stiftsallee (L764) stadteinwärts. Unmittelbar hinter der Kreuzung mit dem Hessenring erfasste der Kleinwagen den noch nicht identifizierten, ca. 60-70 Jahre alten Radfahrer, der die Fahrbahn in diesem Moment von links kommend überquerte. Dieser erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen und musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde der Radfahrer mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und Maßnahmen zu seiner Identifizierung andauern. Der PKW-Fahrer aus Minden erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde rettungsdienstlich betreut.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team zur Unfallstelle entsandt. Die Stiftsallee blieb während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme in Höhe des Hessenrings für etwa vier Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell