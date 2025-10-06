PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kreuzungsunfall: Eine Leichtverletzte

Porta Westfalica (ots)

(TB) Auf der Kreuzung Meißener Straße sowie Lerbecker Straße und Kirchweg kollidierten am späten Sonntagabend zwei Autos. Eine Beteiligte zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Eine Fiat-Fahrerin aus Porta Westfalica befuhr gegen 22:15 Uhr den Kirchweg in Richtung Lerbecker Straße. Zeugenaussagen zufolge fuhr sie bei Grünlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision mit einem Volkswagen, an dessen Steuer ein Mann aus Porta Westfalica saß. Der 20-Jährige befuhr die Meißener in Richtung Tulpenweg. Durch die Wucht des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge schleudert der Fiat in die Zaunanlage eines angrenzenden Grundstücks. Hierbei zog sich die 26-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde zwecks ambulanter Behandlung mit einem Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:09

    POL-MI: Alkoholisierter missachtet Rotlicht einer Ampel

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Ein Mann aus Langenhagen missachtete in den Morgenstunden des Sonntags das Rotlicht an einer Ampel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Im Zuge einer gezielten Verkehrsüberwachung auf der Kanalstraße stellten Beamte der Polizeiwache Bad Oeynhausen gegen 01:30 Uhr an der Kreuzung zur Brunnenstraße einen Rotlichtverstoß eines VW-Fahrers fest. Im ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 09:47

    POL-MI: Radfahrer erleidet bei Kollision mit PKW schwere Verletzung

    Minden (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-jährige PKW-Fahrer gegen 19.45 Uhr mit seinem Dacia die Stiftsallee (L764) stadteinwärts. Unmittelbar hinter der Kreuzung mit dem Hessenring erfasste der Kleinwagen den noch nicht identifizierten, ca. 60-70 Jahre alten Radfahrer, der die Fahrbahn in diesem Moment von links kommend überquerte. Dieser erlitt ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 20:59

    POL-MI: Radfahrer (78) bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - Schwerste Verletzungen zog sich am frühen Donnerstagabend, 02.10.2025, ein Fahrradfahrer auf der Steinstraße zu. Der 78-Jährige kollidierte beim Abbiegen mit einem Lieferwagen und wurde lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen 17.50 Uhr den rechtsseitigen Geh- und Radweg entlang der Steinstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren