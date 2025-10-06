Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kreuzungsunfall: Eine Leichtverletzte

Porta Westfalica (ots)

(TB) Auf der Kreuzung Meißener Straße sowie Lerbecker Straße und Kirchweg kollidierten am späten Sonntagabend zwei Autos. Eine Beteiligte zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Eine Fiat-Fahrerin aus Porta Westfalica befuhr gegen 22:15 Uhr den Kirchweg in Richtung Lerbecker Straße. Zeugenaussagen zufolge fuhr sie bei Grünlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision mit einem Volkswagen, an dessen Steuer ein Mann aus Porta Westfalica saß. Der 20-Jährige befuhr die Meißener in Richtung Tulpenweg. Durch die Wucht des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge schleudert der Fiat in die Zaunanlage eines angrenzenden Grundstücks. Hierbei zog sich die 26-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde zwecks ambulanter Behandlung mit einem Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

