Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Kellerbrand in der Warth

Hennef-Warth; Im Marienfried (ots)

Am Freitagnachmittag (12.09.2025) kam es in der Straße Im Marienfried in Hennef-Warth zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Um 14:35 Uhr wurden die Einheiten Hennef und Söven mit dem Stichwort "B3 - Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Eine aufmerksame Nachbarin hatte Rauch aus dem Gebäude bemerkt, die Feuerwehr verständigt und die Bewohner gewarnt. Dadurch konnten diese das Haus bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drangen Flammen aus einem Kellerfenster. Unverzüglich gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Parallel wurde nach einer zunächst vermissten Person gesucht. Diese stellte sich jedoch später als abwesend heraus.

Insgesamt kamen acht Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Der Brand, der in einem Kellerverschlag ausgebrochen war, konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Einheit Happerschoss und der Gerätewagen-Atemschutz des Kreises wurden im Laufe des Einsatzes ebenfalls alarmiert, um zusätzliche Atemschutzgeräte an die Einsatzstelle zu bringen. Eine Wohnung im Gebäude ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die Bewohnerin konnte bei Bekannten untergebracht werden. Alle übrigen Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt waren 52 Kräfte der Feuerwehr Hennef unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Theo Jakobs im Einsatz. Gegen 17:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell