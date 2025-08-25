FW Hennef: Kind in Spielgerät eingeklemmt

Freiwillige Feuerwehr Hennef

Alarmierungszeit: 25.08.2025, 12:13 Uhr

Einsatzort: Hennef - Edgoven, Edgovener Straße

Stichwort: Technische Hilfeleistung - Kind in Spielgerät eingeklemmt

Einsatzleiter: OBM Christian Krüger

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit dem Tagesalarm, Rettungsdienst

Anzahl Einsatzkräfte: 4

Glimpflich ausgegangen ist ein Feuerwehreinsatz am 25.08.2025 in einer Kita in Hennef - Edgoven. Gerufen wurde die Feuerwehr von Erzieherinnen der Einrichtung.

Ein 4jähriger Junge spielte in einem hölzernen Mini-Häuschen, als er plötzlich mit einem Knie in einen Spalt des horizontal angebrachten Geländers geriet und stecken blieb.

Die Erzieherinnen, die schnell auf den Vorfall aufmerksam wurden, versuchten das Kind zu befreien - es gelang ihnen aber nicht, so dass sie die Feuerwehr und den Rettungsdienst alarmierten.

Die Feuerwehr Hennef war mit 4 Einsatzkräften unter der Leitung von Oberbrandmeister Christian Krüger schnell zur Stelle. Kurzerhand schraubten sie das Geländer ab, so dass das Kind schnell aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.

Der 4jährige blieb die ganze Zeit über cool. Interessiert beobachtete er die Befreiungsaktion und befragte die Einsatzkräfte sogar noch nach ihrem genauen Vorgehen.

Nachdem das Kind befreit war, stellte der Rettungsdienst keine Verletzungen fest. Auch der 4jährige war guter Dinge und fand den Vorfall eher hochspannend als belastend und wollte unbedingt in der Kita bleiben. Nach Rücksprache mit den Eltern durfte er das dann auch.

Der Träger der Kita wurde umgehend über den Vorfall informiert; auch der Gerüstaufsteller wurde in Kenntnis gesetzt, so dass entsprechende Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung des Vorfalles eingeleitet werden können. Denn: Kinderfüße und -hände (oder wie hier Knie) passen auch in den kleinsten Spalt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell