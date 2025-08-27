Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Wertvoller Mercedes Oldtimer verbrannt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 27.08.2025, 08:23 Uhr

Einsatzort: Hennef, Frankfurter Straße

Stichwort: PKW - Brand, historisches Fahrzeug durch Feuer zerstört

Einsatzleiter: Brandinspektor Thomas Wiel

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit dem Tagesalarm, Polizei

Anzahl Einsatzkräfte: 5

_____________________________________________________________________

Zu einem PKW - Brand kam es in den Morgenstunden des 27.08.2025 in Hennef.

Eine 59jährige Fahrerin war alleine in einem Mercedes-Benz 450 SL-Cabrio unterwegs in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Warther Kreisels bemerkte sie plötzlich ein lautes, aus dem Motorraum kommendes Knallgeräusch sowie eine starke Rauchentwicklung. Sie fuhr umgehend rechts in eine Parktasche und verließ unverletzt das Fahrzeug. Ein Passant, der Zeuge des Vorfalles geworden war, rief die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Hennef stand das historische Fahrzeug im Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurde ein C-Rohr vorgenommen. Der das Strahlrohr führende Trupp war dazu mit Atemschutzgerät ausgestattet. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden die Gebäude in der unmittelbaren Umgebung des gelöschten Fahrzeugs per Wärmebildkamera und anderer Messgeräte kontrolliert. Dabei ergaben sich keine Feststellungen.

Obwohl die Feuerwehr sehr schnell vor Ort war, war dieses Kleinod des Fahrzeugbaus leider nicht mehr zu retten und wurde durch das Schadenfeuer vollständig zu zerstört.

Das aus den 70er Jahren stammende Cabriolet mit V8-Motor und 217 PS war in vielen Dingen seiner Zeit voraus. So verfügte es über zahlreiche innovative Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise einem integrierten, sich bei einem Überschlag selbst aufrichtenden Überrollbügel sowie einer stabileren Fahrgastzelle.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Einsatzleiter war Brandinspektor Thomas Wiel. 5 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

(tv)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell