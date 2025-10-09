Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer verursacht hohen Sachschaden

Hille (ots)

(SN) Mit einem Großaufgebot sind Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag wegen eines Brandes nach Hille-Holzhausen II ausgerückt.

Gegen 2.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte per Notruf über eine in Vollbrand stehende Firma für Holz- und Kunststoffbau an der Lindenstraße informiert. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen und konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern.

Der Inhaber des Betriebes erlitt einen Schock und wurde rettungsdienstlich betreut. Weitere Personen kamen den Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden. Sechs an der Minderheider Straße wohnhafte Personen und deren Hunde mussten im Rahmen des Einsatzes vorsorglich ihre Häuser verlassen.

Die dichte Rauchsäule war weithin sichtbar. Wegen einer starken Rauchbelastung des näheren Umfeldes, wurde per WarnApp eine Meldung an die Bevölkerung herausgegeben.

Am Donnerstagvormittag konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Zwei angeforderte Bagger und ein Radlader des THW öffneten am Donnerstagvormittag den Dachstuhl, um noch bestehende Glutnester bekämpfen zu können. Die Örtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt. Entsprechende Verkehrsableitungen wurden eingerichtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Bestimmung der Brandursache aufgenommen. Die Schadenssumme dürfte sich ersten Schätzungen zufolge mutmaßlich im Millionenbereich bewegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell