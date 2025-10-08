POL-MI: Kollision auf der L 770
Petershagen (ots)
(SN) Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Beamten am Mittwochmorgen nach Petershagen gerufen.
Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 47 Jahre alter Auto-Fahrer gegen 8.05 Uhr die Straße "Auf der Tappenau" in nördlicher Richtung hin zur L 770 befahren. Als der Petershäger seinen Saab in den Kreuzungsbereich steuerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der L 770 in Richtung Espelkamp fahrenden Sattelzug. Dabei verkeilte sich der Pkw unter dem Sattelauflieger und wurde mitgerissen. Erst knapp 80 Meter weiter kam der Lkw zum Stehen. Der 47-Jährige wurde eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Ein Notarztteam brachte ihn schwer verletzt ins Klinikum Minden. Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Sachsenhagen (Landkreis Schaumburg) blieb unverletzt.
Zur Unfallaufnahme und Abreinigung der verschmutzten Fahrbahn, wurde die L 770 vollgesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Um kurz vor 14 Uhr konnte die Örtlichkeit wieder für den Verkehr freigegeben werden.
