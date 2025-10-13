Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mindener verstirbt nach Fahrradunfall

Hille (ots)

(SN) Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb am Sonntagmittag ein verunglückter Fahrradfahrer. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen stürzte der Mann in der Mittagszeit an der Blumenstraße in Hille mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung.

Gegen 13.40 Uhr entdeckte eine Zeugin den Mann entlang der Blumenstraße im Bereich eines Grabens und alarmierte die Rettungskräfte. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den 70-Jährigen. Ein Notarzt-Team brachte den Mindener unter intensivmedizinischer Behandlung schließlich ins Klinikum Minden, wo er wenig später verstarb.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann zuvor die Blumenstraße aus Richtung "Am Eckerngarten" in Fahrtrichtung der Straße "Eicksen" befahren und war aus bisher ungeklärten Gründen zu Sturz gekommen. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen gibt es gegenwärtig nicht. Die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Paderborn hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell