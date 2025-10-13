PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge verletzt sich bei Sturz in Kellerschacht

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Unfalls wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Samstagabend gegen 19.45 Uhr zum Bahnhof Porta Westfalica-Hausberge an die Straße "Platte Weide" gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere Jugendliche auf dem Bahnhofsgelände auf und nutzten die Wartezeit auf einen Bus, um dort Fangen zu spielen. Ein 14-jähriger Junge begab sich dabei auf eine Verbindungsbrücke zwischen dem dortigen Gebäude und einem angrenzenden Parkplatz. Von dort sprang er offenbar über ein Geländer auf eine darunterliegende Fläche. Dabei geriet der Jugendliche auf einen mit einem Metallgitter und einer Plane abgedeckten Kellerschacht.

Das Abdeckmaterial gab nach, der Junge stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den 14-Jährigen und brachten ihn schließlich mit schweren Verletzungen ins Klinikum Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

