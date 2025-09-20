PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Presseabschlussmeldung - Verkehrsunfall L214

Boppard (ots)

Am Mittag des 20.09.2025 befuhr ein PKW Fahrer die L214 aus Buchholz in Fahrtrichtung Kratzenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Leitplanke. Andere Fahrzeuge wurden durch den Unfall nicht beschädigt. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Str. 42 - 44
56154 Boppard

Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

