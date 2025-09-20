POL-PDKO: Presseabschlussmeldung - Verkehrsunfall L214
Boppard (ots)
Am Mittag des 20.09.2025 befuhr ein PKW Fahrer die L214 aus Buchholz in Fahrtrichtung Kratzenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Leitplanke. Andere Fahrzeuge wurden durch den Unfall nicht beschädigt. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht.
