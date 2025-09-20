POL-PDKO: Presseabschlussmeldung - Verkehrsunfall L214

Budenbach (ots) - Am Freitag, 19.09.2025 kam es gegen 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Budenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines PKW befuhr die Hauptstraße in Budenbach aus Fahrtrichtung Bergenhausen und kollidierte in einer Rechtskurve mit dem Hinterrad eines entgegen kommenden Traktor. Im Anschluss fuhr der PKW gegen den Pfeiler eines Fachwerkhauses und kam an der Hauswand ...

