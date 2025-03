Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Zoo: Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 18.03.2025, ist ein 56 Jahre alter Mann aus Hannover bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Zuvor kollidierte er mit seinem Fahrrad mit dem kreuzenden Pkw eines gleichaltrigen Fahrers.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der Radfahrer gegen 16:30 Uhr die Lönsstraße, von der Plathnerstraße kommend, in Richtung der Ellernstraße und bog an der Einmündung der Ellernstraße nach links ab. Hier folgte er der eingerichteten abknickenden Vorfahrtsstraße. Zur gleichen Zeit fuhr der Fahrer eines Smart die Ellernstraße aus Richtung der Bultstraße und verließ an der Einmündung der Lönsstraße die abknickende Vorfahrtsstraße in Richtung geradeaus. Dabei kam es zur Kollision mit dem abbiegenden Radfahrer, der dann schwer verletzt zu Boden geschleudert wurde. Herbeigerufene Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Den entstandenen Schaden schätzt er auf ungefähr 5500 Euro. /js,nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell