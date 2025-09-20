PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung: Verkehrsunfall auf der L214

Boppard (ots)

Auf der L214 zwischen Emmelshausen und Boppard Buchholz kam es zu einem Verkehrsunfall. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befinden sich im Einsatz. Die Fahrbahn muss zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Zu dem Ereignis wird unaufgefordert nachberichtet, wir bitten von Anfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Str. 42 -44
56154 Boppard

Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

