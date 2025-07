POL-SU: 41-jährige Henneferin nach Hinweisen aus der Bevölkerung angetroffen

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (30. Juli) löste der Alarm in einem Fahrradgeschäft an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid aus. Der Betreiber wurde um 01.25 Uhr informiert. Er setzte sich ins Auto und fuhr zum Geschäft. Schon auf dem Weg sah er auf dem Kundenparkplatz einen Mann. Als er eintraf, rannte dieser in Richtung des ...

mehr