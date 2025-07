Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in der Northeimer Innenstadt

Northeim (ots)

Northeim, Hagenstraße, Sonntag, 14:05 Uhr bis 16:00 Uhr

NORTHEIM (shei)

Am Sonntag, gegen 14:05 Uhr, wurde der Feuerwehrleitstelle der Brand eines Wohnhauses in der Northeimer Innenstadt gemeldet. Durch erst eintreffende Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei Northeim konnte festgestellt werden, dass in einem Innenhof in der Hagenstraße Altpapier auf einem dort abgestellten Sofa in Brand geraten ist. Ein Anwohner, sowie ein Feuerwehrmann, wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus. Durch das Feuer wurden die Hausfassade und einige Dachbalken beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Northeim, Berwartshausen, Hollenstedt und Edesheim waren mit 47 Kräften vor Ort und konnten ein Übergreifen auf weitere Wohnhäuser verhindern.

Die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache werden durch die Polizei Northeim geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell