Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall Ortslage Budenbach

Budenbach (ots)

Am Freitag, 19.09.2025 kam es gegen 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Budenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines PKW befuhr die Hauptstraße in Budenbach aus Fahrtrichtung Bergenhausen und kollidierte in einer Rechtskurve mit dem Hinterrad eines entgegen kommenden Traktor. Im Anschluss fuhr der PKW gegen den Pfeiler eines Fachwerkhauses und kam an der Hauswand zum Stillstand. Der Fahrer des PKW wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aufgrund der Beschädigung des Fachwerkhauses musste seitens der Feuerwehr das THW zwecks Sicherungsmaßnahmen hinzugezogen werden. Die Ortslage Budenbach ist aufgrund des Einsatzes, vermutlich bis in den späten Abend, zurzeit nicht befahrbar. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 75-jährigen Verursacher Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Neben der Polizeiinspektion Simmern waren die Feuerwehren Simmern, Kisselbach, Horn und Budenbach sowie ein Rettungswagen, ein Notarzt, das THW Simmern sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
- Polizeiinspektion Simmern -
i.A. PHK Barth
Telefon: 06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

