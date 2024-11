POL-BOR: Südlohn - Erstmeldung/Schwerer Verkehrsunfall - L 572 gesperrt

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Schwietering; Tatzeit: 07.11.2024, 01.30 Uhr; Tabakwaren in noch nicht bekannter Menge entwendeten bislang unbekannte Einbrecher aus einer Tankstelle in Raesfeld. Die Täter verschafften sich um 01.30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten an der Straße Schwietering. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte ...

