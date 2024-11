POL-BOR: Borken-Weseke - Unfallflucht

Legden (ots) - Tatort: Legden, Neustadt/Fliegenmarkt/Mittelstraße/Roggenkamp/Im Feld; Tatzeit: 05.11.2024, 22.00 Uhr, bis 06.11.2024, 05.00 Uhr; In bislang sieben Pkw brachen unbekannte Täter in Legden ein. In der Nacht zum Mittwoch schlugen die Einbrecher auf den Straßen Neustadt, Fliegenmarkt, Mittelstraße, Roggenkamp und Im Feld jeweils eine Scheibe von am Fahrbahnrand abgestellten Pkw ein. In sechs Fällen ...

