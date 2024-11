Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Saasveld (NL)/Vreden - Einbrecher dingfest gemacht

Vreden (ots)

Tatort: Saasveld (NL);

Tatzeit: 06.11.2024, 21.30 Uhr, bis 07.11.2024, 05.45 Uhr;

Das Verbrechen macht an der Grenze nicht halt - die Polizei auch nicht. Durch gute Zusammenarbeit von niederländischen und deutschen Polizeikräften konnten in Vreden zwei Einbrecher festgenommen werden.

Die niederländische Polizei wurde am frühen Donnerstagmorgen von einer Frau aus Saasveld alarmiert. Die 48-Jährige war von Angehörigen über einen möglichen Einbruch in ihre Scheune informiert worden. Bis dahin unbekannte Täter hatten offenbar ein Nutzfahrzeug der Marke John Deere Gator und einen Aufsitzmäher der Marke Husquarna entwendet. Als sie daraufhin mit dem Pkw nach Hause eilte, kam ihr gegen 05.50 Uhr ein verdächtiger Lkw aus Litauen entgegen. Sie drehte sofort um, fuhr dem Fahrzeug hinterher und verständigte die niederländische Polizei. Die Einsatzkräfte schlossen in Grenznähe zu dem Lkw auf und folgten diesem nach Deutschland. Wie bei solchen Einsätzen im Schengenraum üblich, hatten sie die deutschen Kollegen zuvor informiert. Auf der K 18 in Vreden wurde der Laster gestoppt. Im Fahrzeug saßen ein 35-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau, beide mit Wohnsitz in Litauen. Auf der Ladefläche des Lkw befanden sich neben dem entwendeten Nutzfahrzeug und dem Aufsitzmäher weitere hochwertige Gartengeräte, die vermutlich aus weiteren Einbrüchen stammen. Die eingesetzten Beamten stellten Fahrzeug sowie Diebesgut sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und der Wache in Ahaus zugeführt. Die Ermittlungen in den Niederlanden zu weiteren Tatorten dauern an. (pl)

