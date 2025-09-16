PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnmobil und Wohnwagen auf Winterstellplatz in Brand geraten

Lahnstein (ots)

Schwarzer Weg, 16.09.2025, 00:01 Uhr - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten ein Wohnmobil und ein Wohnwagen auf einem privaten Winterstellplatz in Brand. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PI Lahnstein

Telefon: 026219130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

