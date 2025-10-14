Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen an der B 239 in Hüllhorst

Hüllhorst (ots)

(SN) Zahlreiche Verstöße registrierten die Beamten am Freitag bei Kontrollen des Straßenverkehrs im Rahmen der europäischen Aktionswoche "ROADPOL - Focus on the Road" an der Niedringhausener Straße (B 239) in Hüllhorst.

Im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes mit dem Ziel der Bekämpfung von Ablenkung am Steuer mussten die Gesetzeshüter 51 Fahrzeugführer mit einer Owi-Anzeige belegen - 45 darunter, weil sie mit einem Mobiltelefon am Steuer ertappt wurden. Zwei Personen erhalten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Strafanzeige. Zudem erhoben die Beamten gegen 15 Personen Verwarnungsgelder - darunter acht Fahrzeugführer wegen einer Missachtung der Gurtpflicht. Zudem erfolgte wegen eines offenen Haftbefehls die Verbringung eines Heranwachsenden in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell