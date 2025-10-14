PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen an der B 239 in Hüllhorst

Hüllhorst (ots)

(SN) Zahlreiche Verstöße registrierten die Beamten am Freitag bei Kontrollen des Straßenverkehrs im Rahmen der europäischen Aktionswoche "ROADPOL - Focus on the Road" an der Niedringhausener Straße (B 239) in Hüllhorst.

Im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes mit dem Ziel der Bekämpfung von Ablenkung am Steuer mussten die Gesetzeshüter 51 Fahrzeugführer mit einer Owi-Anzeige belegen - 45 darunter, weil sie mit einem Mobiltelefon am Steuer ertappt wurden. Zwei Personen erhalten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Strafanzeige. Zudem erhoben die Beamten gegen 15 Personen Verwarnungsgelder - darunter acht Fahrzeugführer wegen einer Missachtung der Gurtpflicht. Zudem erfolgte wegen eines offenen Haftbefehls die Verbringung eines Heranwachsenden in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:25

    POL-MI: Aggressiver Beifahrer stört polizeiliche Maßnahme - Widerstand gegen Polizeibeamte

    Minden (ots) - (DM) Ein routinemäßiger Einsatz nahm am Montagnachmittag eine unerwartete Wendung. Polizeibeamte stellten im Rahmen einer Fahndung gegen 17:45 Uhr auf der Beethovenstraße in Minden-Königstor eine Person mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad fest. Um den vermeintlichen Dieb schnell ergreifen zu können, wurde der Streifenwagen mittig auf der ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:53

    POL-MI: In Verein eingebrochen

    Rahden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Einbrecher haben am Wochenende einen Sportverein in Rahden/Wehe heimgesucht. Dazu verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem an der Straße "Am Sportplatz" liegenden Vereinsheim und entwendeten daraus unter anderem einen Beamer und eine Motorsense der Marke Stihl. Der Tatzeitraum kann nach gegenwärtigen Ermittlungen auf Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 8.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:32

    POL-MI: Alkoholisiert am Steuer - Auto prallt gegen Lkw

    Bad Oeynhausen (ots) - (DM) Am Montagnachmittag kam es auf der Vlothoer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 64-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw auf der A30 aus Richtung Hille kommend unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Bad Oeynhausen-Ost. Anschließend wollte der Bad Oeynhausener nach links auf die Vlothoer Straße in Richtung Rehme abbiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren