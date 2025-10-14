PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aggressiver Beifahrer stört polizeiliche Maßnahme - Widerstand gegen Polizeibeamte

Minden (ots)

(DM) Ein routinemäßiger Einsatz nahm am Montagnachmittag eine unerwartete Wendung.

Polizeibeamte stellten im Rahmen einer Fahndung gegen 17:45 Uhr auf der Beethovenstraße in Minden-Königstor eine Person mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad fest. Um den vermeintlichen Dieb schnell ergreifen zu können, wurde der Streifenwagen mittig auf der einspurigen Fahrbahn abgestellt - ein Passieren war für andere Verkehrsteilnehmer zunächst nicht möglich.

Ein 38-jähriger Mindener, der sich als Beifahrer in einem hinter dem Streifenwagen stehenden Pkw befand, war damit offenbar nicht einverstanden und forderte die Polizisten lautstark auf, umgehend den Streifenwagen beiseite zufahren. Trotz der Erklärung, dass die Maßnahme aus einsatztechnischen Gründen nicht unterbrochen werden könne und er bitte wenden solle, zeigte sich der Mann uneinsichtig.

Kurz darauf begannen die Insassen des Fahrzeugs durch penetrantes Hupen die polizeiliche Maßnahme zu stören. Doch damit nicht genug: Der Mindener stieg schließlich aus, ging in aggressiver Weise auf die Beamten zu und verlangte wiederholt lautstark, den Streifenwagen zur Seite zu setzen.

Da der Mann sich auch nach mehrfacher Ansprache weiterhin verbal äußerst aggressiv zeigte und sich den Polizisten bedrohlich näherte, mussten die Beamten ihm zur Verhinderung weiterer Angriffe Handschellen angelegen. Dabei leistete er Widerstand und bedrohte die Einsatzkräfte.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen beruhigte sich der 38-Jährige schließlich und konnte vor Ort entlassen werden. Entsprechende Ermittlungen gegen den polizeibekannten Mann wurden eingeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

