Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Stadtbahn

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mercedes und einer Stadtbahn der Linie U16 am Montag (29.09.2025) haben sich der 79 Jahre alte Mercedesfahrer sowie ein Fahrgast in der Bahn leichte Verletzungen zugezogen. Der 79-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr in der Pragstraße Richtung Neckartalstraße. Im Bereich der Haltestelle Rosensteinpark wendete er, den ersten Ermittlungen zufolge verbotswidrig, und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U16 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten den Mercedesfahrer in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Pragstraße gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell