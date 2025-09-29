POL-S: Schrauben in Streifenwagenreifen gedreht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagvormittag (26.09.2025) im Rosensteinpark versucht, ein elfjähriges Mädchen zu küssen. Das Mädchen ging mit ihrer Schulklasse gegen 09.30 Uhr im Rosensteinpark spazieren, als der Unbekannte sie auf Höhe der Wilhelma ansprach und nach dem Weg fragte. Plötzlich hielt der Mann den Arm des Mädchens fest, zog sie zu sich heran und versuchte, sie zu ...

