POL-S: Schrauben in Streifenwagenreifen gedreht - Zeugen gesucht
Stuttgart-Nord (ots)
Unbekannte haben am Freitag (26.09.20259) oder Samstag (27.09.2025) drei Fahrzeuge des Polizeireviers 2 Wolframstraße beschädigt. Beamte stellten bei der Überprüfung der Fahrzeuge am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr Schrauben in drei Reifen verschiedener Streifenwagen fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell