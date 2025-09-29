PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elfjährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagvormittag (26.09.2025) im Rosensteinpark versucht, ein elfjähriges Mädchen zu küssen. Das Mädchen ging mit ihrer Schulklasse gegen 09.30 Uhr im Rosensteinpark spazieren, als der Unbekannte sie auf Höhe der Wilhelma ansprach und nach dem Weg fragte. Plötzlich hielt der Mann den Arm des Mädchens fest, zog sie zu sich heran und versuchte, sie zu küssen. Zu dieser Zeit war die Schulklasse schon weitergegangen, so dass niemand die Situation bemerkte. Als der Mann sie losließ, rannte das Mädchen zurück zu ihrer Schulklasse. Der Unbekannte ist etwa 70 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß. Er hatte einen grauen Schnurrbart, war ungepflegt und trug einen langen beigefarbenen Mantel, eine braune Hose und eine Mütze. Zur Tatzeit hatte er einen Gehstock dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

