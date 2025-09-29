POL-S: Lkw mit Bauschutt-Container umgekippt
Stuttgart-Mitte (ots)
Ein mit Bauschutt beladener Lkw ist am Montagmorgen (29.09.2025) in der Hauffstraße umgekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge kippte der Lkw beim Entladen gegen 07.00 Uhr um. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Während der voraussichtlich bis in den Nachmittag andauernden Bergungsarbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hauffstraße kommen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.
