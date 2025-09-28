PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Stadtbahn

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag (28.09.2025) ist in der Schlossstraße ein 37-jähriger Toyota-Fahrer mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Toyota-Fahrer war gegen 11:00 Uhr in der Schlossstraße in Richtung Berliner Platz unterwegs. An der Kreuzung Schlossstraße/Silberburgstraße wollte er offenbar verbotswidrig nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U9. Der Fahrer, der von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden musste und von einem Notarzt versorgt wurde, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

