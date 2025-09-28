PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: In Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Bad Cannstatt (ots)

Eine 62 Jahre alte Frau hat sich am Samstagnachmittag (27.09.2025) bei einem Verkehrsunfall am Wilhelmsplatz leichte Verletzungen zugezogen. Ein unbekannter Autofahrer befuhr gegen 14.25 Uhr die Waiblinger Straße in Fahrtrichtung Wilhelmsplatz. Im Kreuzungsbereich zur Daimlerstraße bog er trotz Rotlicht nach links ab, weshalb eine Stadtbahn der Linie U13 eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Durch den Bremsvorgang konnte der Stadtbahnführer einen Zusammenstoß verhindern, eine 62-jährige Frau fiel jedoch von ihrem Sitzplatz nach vorn und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden. Da es zwischen den Fahrzeugen zu keiner Berührung kam, entstand kein Sachschaden. Bei dem verursachenden Fahrzeug, das anschließend davonfuhr, soll es sich um einen dunklen Jeep mit Züricher Kennzeichen (ZH) handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

